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Rize Şehir Hastanesi çalışmaları sürüyor! Deniz dolgusu bitti üst yapı çalışmaları başladı

A Haber
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Giriş: 07.06.2023 09:10
Son dakika haberleri... Rize'de yapılacak şehir hastanesinin deniz dolgusu çalışmaları tamamlandı. Üst yapı çalışmaları başlıyor. Detayları A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
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