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Rize-Artvin Havalimanı’nın bölgeye ve ülkeye katkısı ne olacak?

A Haber
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Giriş: 14.05.2022 12:34
Türkiye bugün 58. havalimanına kavuşuyor. Deniz dolgusuyla inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Açılışa Azerbaycan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’de katılacak. Peki havalimanın bölgeye ve ekonomiye katkısı ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ulaştırma Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi. Mustafa Ilıcalı, “Bu mükemmel eserin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye son 20 yılda birçok alanda yatırım yaptı. Önemli hizmetler verildi. Ulaştırmadaki hizmetler doğrudan doğruya vatandaşın önünü açtı. Burada yapılan çalışmalar ile Karadeniz ve Doğu Anadolu birbirine bağlandı. Türkiye’ye son 20 yılda 1 trilyon 200 milyarlık yatırım yapıldı. Bu çok büyük bir rakam.” dedi.
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