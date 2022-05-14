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Rize-Artvin Havalimanı nasıl yapıldı? Hangi teknikler kullanıldı?

A Haber
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Giriş: 14.05.2022 12:27
Türkiye’nin 2. denize dolgu havalimanı olan Rize–Artvin Havalimanı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Havalimanına ilk inişi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yapacak. Peki bu proje nasıl yapıldı? Rize-Artvin Havalimanı’nda hangi teknikler kullanıldı? Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Servet Karasu havalimanın yapım sürecini A Haber ekranlarında anlattı.
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