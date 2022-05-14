14 Mayıs 2022, Cumartesi
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Rize-Artvin Havalimanı hizmete açıldı
Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılıyor. Dev havalimanının açılışını Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Başkan Erdoğan, "Bu eser hava yolu ulaşımında alınan mesafenin sembolü." dedi. Erdoğan, "Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz." diyerek müjdeyi verdi. Aliyev ise, "Biz dünya çapında birbirine en yakın iki ülkeyiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan tarihi projenin açılışına MHP Lideri Bahçeli de katıldı.