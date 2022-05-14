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Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor! Bölgeye katkıları ne olacak?

A Haber
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Giriş: 14.05.2022 09:28
Deniz üzerine dolu yapılarak inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor. İlk inişi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yapacak. Peki havalimanının bölgeye katkıları ne olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan Prof. Dr. Alaattin Kızıltan değerlendirdi.
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