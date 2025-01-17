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Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı!

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.01.2025 18:33
İstanbul'da belediye başkanları ve belediyelerin yöneticilerine rüşvet verilerek ihalelerin organize edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklanmıştı. Akpolat İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Konuya ilişkin detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan anlattı.
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Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı!
Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı!
Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı!
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