Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı!

İstanbul'da belediye başkanları ve belediyelerin yöneticilerine rüşvet verilerek ihalelerin organize edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklanmıştı. Akpolat İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Konuya ilişkin detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan anlattı.

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