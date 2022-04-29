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Riyad ile yeni dönemin şifreleri

A Haber
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Giriş: 29.04.2022 10:36
Katar'a uygulanan ambargo, Arap baharı, Mısır'daki darbe...Her biri Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki tarihi bağları yıllarca tehdit etti. Ancak, yaşanan krizin bölgeye faydası olmadığını gören Körfez ülkeleri, Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti neden önemli? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Levent Ersin Orallı A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
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Riyad ile yeni dönemin şifreleri
Riyad ile yeni dönemin şifreleri
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