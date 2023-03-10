Riskli yapılar 4 aşamada yenileniyor! Peki bu aşamalar neler?

Kentsel dönüşümde riskli yapılarla ilgili süreç 4 aşamada ilerliyor. Bunlar; başvuru, tespit, riskli yapının yıkılması, yıkım sonrası uygulama olarak ilerliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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