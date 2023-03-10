10 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Riskli yapılar 4 aşamada yenileniyor! Peki bu aşamalar neler?

Riskli yapılar 4 aşamada yenileniyor! Peki bu aşamalar neler?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.03.2023 11:37
Kentsel dönüşümde riskli yapılarla ilgili süreç 4 aşamada ilerliyor. Bunlar; başvuru, tespit, riskli yapının yıkılması, yıkım sonrası uygulama olarak ilerliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Riskli yapılar 4 aşamada yenileniyor!
Riskli yapılar 4 aşamada yenileniyor!
İşte İstanbul’da acil durum yolları!
İşte İstanbul’da acil durum yolları!
Tıpış tıpış HDP ile görüşecek
"Tıpış tıpış HDP ile görüşecek"
Tarihi seçim için tarihi gün!
Tarihi seçim için tarihi gün!
Seçim için imza saat 14’te!
Seçim için imza saat 14'te!
Esnafın ve çiftçinin yaraları sarılıyor
Esnafın ve çiftçinin yaraları sarılıyor
Deprem soruşturmalarında son durum
Deprem soruşturmalarında son durum
KYK yurt ücretleri iade edilecek!
KYK yurt ücretleri iade edilecek!
Seçim kararı için gözler Külliye’de
Seçim kararı için gözler Külliye'de
Düşük psikolojik bağışıklık hastalık sebebi
Düşük psikolojik bağışıklık hastalık sebebi
İstanbul’da tramvay yoldan çıktı!
İstanbul'da tramvay yoldan çıktı!
Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüşecek
Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüşecek
Daha Fazla Video Göster