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Riskli binaların yüzde 46'sı yıkıldı! Kahramanmaraş'ta kontrollü yıkım ve enkaz kaldırma sürüyor

A Haber
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Giriş: 27.03.2023 15:36
Deprem bölgesinde kalıcı konutların temelleri atılırken bir taraftan da enkazların kaldırılması sürüyor. Kahramanmaraş'ta riskli yapıların yüzde 46'sı yıkıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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