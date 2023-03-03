03 Mart 2023, Cuma
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“Risk Kalkanı Planı”nda ilk toplantı bugün
Afetlerle mücadelede bugün yeni bir dönem başlıyor. Adıı Ulusal Risk Kalkanı Modeli. Başta deprem olmak üzere sel, heyelan, kuraklık ve orman yangını gibi afetlerin önlenmesi için yapılacaklar belirlenecek. Ayrıca olası bir afetin ardından hızla atılacak adımlar da ele alınacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde; alanında uzman isimlerden oluşacak kurul, ulusal risk kalkanı modelini belirleyecek. Kurul ilk toplantısını bugün İstanbul'da yapacak.