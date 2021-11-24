24 Kasım 2021, Çarşamba
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Reuters, BBC, CNBC… Yine sahnedeler! İki yılın ardından bir ilk! Twitter Türkiye’yi hedef alan yayını başa çekti | Kur operasyonuna yabancı medya desteği
Kur operasyonu yabancı medyanın da ilk gündem maddelerinden biriydi. İçeride marjinal grupların yönettiği oyunu, dışarıda yabancı basın sürdürdü. Başta Reuters, Financial Times ve BBC gibi pek çok yayın organı, döviz kurlarındaki operasyon üzerinden Başkan Erdoğan'ı ve hükümeti hedef aldı. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Londra'dan aktardı.