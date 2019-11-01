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01.11.2019
Resulayn'da yakalanan Esad'ın 18 askeri Rusya'ya böyle teslim edildi
Son dakika haberi... Esad'ın 18 askeri Rusya'ya böyle teslim edildi. Milli Savunma Bakanlığı Resulayn'da 29 Ekim'deki arama-tarama faaliyetlerinde ele geçirilen 18 Suriye rejim askerinin Rusya'ya teslim edildiği görüntüleri yayınlandı.
Türk askeri Suriye'nin kuzeyinde Resulayn'da arama-tarama faaliyetleri yaparken 18 Suriye Rejimi askerini ele geçirmişti.
BAKANLIK GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI
Bu askerler, Rusya'ya teslim edildi. . Milli Savunma Bakanlığı da konuya ilişkin; "29 Ekim tarihinde Resulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi." açıklamasını yaptı.
Esad'ın 18 askerinin Rusya'ya teslim edildiği görüntüler yayınlandı.
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