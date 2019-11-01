Resulayn'da yakalanan Esad'ın 18 askeri Rusya'ya böyle teslim edildi

Son dakika haberi... Esad'ın 18 askeri Rusya'ya böyle teslim edildi. Milli Savunma Bakanlığı Resulayn'da 29 Ekim'deki arama-tarama faaliyetlerinde ele geçirilen 18 Suriye rejim askerinin Rusya'ya teslim edildiği görüntüleri yayınlandı.

Türk askeri Suriye'nin kuzeyinde Resulayn'da arama-tarama faaliyetleri yaparken 18 Suriye Rejimi askerini ele geçirmişti.

BAKANLIK GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Bu askerler, Rusya'ya teslim edildi. . Milli Savunma Bakanlığı da konuya ilişkin; "29 Ekim tarihinde Resulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi." açıklamasını yaptı.

Esad'ın 18 askerinin Rusya'ya teslim edildiği görüntüler yayınlandı.