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17.10.2019

Resulayn'da sıcak çatışma görüntüleri! A Haber kamerasına yansıdı |Video

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı' harekatı 9. gününde de başarıyla sürüyor. Terör örgütünden arındırılan Resulayn'da SMO birliklerinin arama tarama çalışmaları sürüyor. PKK/YPG'li teröristlerin 300'e yakın tüneli olduğu tespit edildi. SMO birlikleri bu tünellerin bulunduğu evlere tek tek baskınlar düzenliyor, teröristlerle göğüs göğüse sıcak çatışmaya giriyor. İşte A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu'nun Resulayn kent merkezinde gerçekleştirilen bir operasyona ait elde ettiği o özel görüntüler...

Barış Pınarı Harekatı 9. gününde de başarılıyla sürdürülüyor. Harekat kapsamın açıklanan en son resmi veriye göre 673 terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı. Terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Resulayn beldesinde ise çatışmalar sürüyor.

Teröristlerin, Mehmetçik'ten kaçmak için hazırladığı 300'e yakında tüneli tespit edildi. SMO birlikleri bu tünellerin bulunduğu evlere tek tek baskınlar düzenleyip, teröristlerle göğüs göğüse çarpışıyor.

OPERASYONDA DİKKAT ÇEKEN AYNA DETAYI

Resulayn kent merkezinde yaşanan sıcak çatışma anılarından biri ise A Haber kamerası tarafından görüntülendi. Bölgede olan A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu tarafından elde edilen o özel görüntülerde teröristlerle, SMO birlikleri çatışıyor. Çatışma esnasında SMO birliklerinin kullandığı ayna dikkatlerden kaçmadı. Evden eve hatta odan odaya yakın sıcak çatışmaların sürdüğü bölgede, teröristlerin mesafelerini tespit edebilmek için SMO birlikleri tarafından ayna kullanıldığı görülüyor.

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