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Resulayn şehitleri Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'a veda!

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Giriş: 11.12.2020 11:09
Güncelleme:11.12.2020 11:09
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde PKK/YPG'li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısındaki Suriye'nin Rasulayn kentinde, PKK/YPG'li teröristlerce Suriye Milli Ordusu üyelerinin kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda kontrol noktasında görevli Yüzbaşı Yasin Kurt ve Uzman Çavuş Oğuzhan Anar şehit oldu, 8 jandarma ile 2 yerel polis yaralandı.



Şehitler için bu sabah Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl jandarma Alay Komutanı Metin Düz'ün katıldığı törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa Müftüsü Mehmet Taştan tarafından dua edildi. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, askerlerin omuzlarında uçağa konuldu.


Şehitlerden Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un cenazesi Antalya'ya, Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın cenazesi ise Ankara'ya gönderildi.

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