Resmi Gazete'de yayımlandı! Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki metro ve raylı sistem hatları da ücretsiz olacak.

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