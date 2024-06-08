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Resmi Gazete'de yayımlandı! Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 08.06.2024 09:00
Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki metro ve raylı sistem hatları da ücretsiz olacak.
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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
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