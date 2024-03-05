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Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK Başkanlığı'na Mustafa Yılmaz atandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 00:23
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanlığına Mustafa Yılmaz atandı.
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