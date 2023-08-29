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Resmi Gazete'de yayımlandı: 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak

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Giriş: 29.08.2023 09:07
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferlerinden ücretsiz olarak yararlanılacak.
Marmaray ve İZBAN 30 Ağustos’ta ücretsiz!
Marmaray ve İZBAN 30 Ağustos'ta ücretsiz!
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