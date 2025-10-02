Resepsiyonda tarihi kare! "Mesele Türkiye, gerisi teferruat"

02 Ekim 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2025 23:05
Ve yeni yasama yılı, tarihi görüntülere sahne olan geleneksel Meclis resepsiyonu ile başladı. Başkan Erdoğan, resepsiyonda hem DEM Partililerle hem de MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Kamerealara renkli sohbetler yansıdı. Mermerli Salon’da ise özlenen görüntüler kaydedildi. Meclis’te grubu bulunan tüm siyasi partilerin liderleri, Erdoğan ile buluştu, birlikte sohbet etti. İşte A Haber kameralarına yansıyan o tarihi anlar…
