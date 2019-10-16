16 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
16.10.2019

'Rejim ile SDG/YPG anlaştı' iddiası Başkan Erdoğan'a soruldu |Video

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat'ın doğusunun terörden arındırmak için başlattığı 'Barış Pınarı' harekatı 8. gününde de başarıyla sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun 'Rejim ile YPG/SDG" anlaştı iddiasına yanıt verdi. Başkan Erdoğan "Rejim ile SGD'nin bir anlaşma yatığına ihtimal vermek istemiyorum. Rusya ile anlaşmamız var." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

'Rejim ile YPG anlaştı' iddiası Başkan Erdoğan'a soruldu
'Rejim ile YPG anlaştı' iddiası Başkan Erdoğan'a soruldu
Erdoğan'dan yabancı gazetecinin provokatif ABD sorusuna tokat gibi yanıt
Erdoğan'dan yabancı gazetecinin provokatif ABD sorusuna tokat gibi yanıt
Erdoğan: 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek...
Erdoğan: 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek...
Başkan Erdoğan'dan Münbiç ve UEFA açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Münbiç ve UEFA açıklaması
Başkan Erdoğan'a sevgi seli! İşte böyle karşılandı
Başkan Erdoğan'a sevgi seli! İşte böyle karşılandı
Trump'ın ekonomi tehditleri tutmadı! ABD basını şaşkın!
Trump'ın ekonomi tehditleri tutmadı! ABD basını şaşkın!
Hulusi Akar'dan salonu ayağa kaldıran asker selamı!
Hulusi Akar'dan salonu ayağa kaldıran asker selamı!
Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı mesajı: Kimse bizi durduramaz
Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı mesajı: Kimse bizi durduramaz
Erdoğan’dan yaptırım tehdidi yapan ülkelere sert yanıt
Erdoğan’dan yaptırım tehdidi yapan ülkelere sert yanıt
Erdoğan'dan sert sözler: Ey Batı, ey Arap Ligi...
Erdoğan'dan sert sözler: Ey Batı, ey Arap Ligi...
Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı
Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı
İşte Mehmetçik'in şefkati! Propagandaları boşa çıktı
İşte Mehmetçik'in şefkati! Propagandaları boşa çıktı
Daha Fazla Video Göster