'Rejim ile SDG/YPG anlaştı' iddiası Başkan Erdoğan'a soruldu |Video

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat'ın doğusunun terörden arındırmak için başlattığı 'Barış Pınarı' harekatı 8. gününde de başarıyla sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun 'Rejim ile YPG/SDG" anlaştı iddiasına yanıt verdi. Başkan Erdoğan "Rejim ile SGD'nin bir anlaşma yatığına ihtimal vermek istemiyorum. Rusya ile anlaşmamız var." dedi.