Rehine takasının perde arkasında yaşananlar

İsrail ile Hamas arasında yeni rehine takası başarıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin bölgedeki gücüne ve diplomatik başarısına güvenen ülkeler, Hamas'ın elinde bulunan vatandaşları için Türkiye'nin kapısını çalmaya devam ediyor. O ülkelerden biri Tayland'dı.14 Taylandlı rehine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle serbest bırakıldı. Takas sürecinde ise sahada istihbarat yetkilileri görev aldı. İşte rehine takasında Türkiye'nin etkin rolü ve yaşanan sürecin perde arkası..

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