22 Kasım 2023, Çarşamba
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Rehine takası için ateşkes! A Haber savaş bölgesinde
İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamında 47. güne girildi. Rehine takası için ateşkes anlaşması yapılırken tüm gözler Katar’dan gelecek resmi açıklamaya çevrildi. İsrail ateşkes öncesi Gazze’yi bombalamaya devam ediyor. Sahadan son bilgileri savaş bölgesinde bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu anlattı.