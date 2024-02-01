Rehine krizinde doğum günü kutlaması! Saldırgan izin verince fabrika çalışanının doğum gününü kutladılar

Saldırganların izin vermesi üzerine fabrika çalışanlarından birinin doğum günü kutlaması yapıldı. Daha önceden alınan pastaya koyulan mumlar üflenirken, arkadaşları doğum günü olan personeli kutladı. Videoda rehinelerin sağlık durumlarının da iyi olduğu görüldü.

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