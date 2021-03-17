17 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Rehber güncellendi! Sağlık Bakanlığından flaş 'karantina' kararı

Rehber güncellendi! Sağlık Bakanlığından flaş 'karantina' kararı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2021 10:16
Güncelleme:17.03.2021 10:17
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, ‘Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’ni güncelledi. Güncellemeye göre, iki doz aşı olanlara karantina uygulanmayacak. Detayları A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Sağlık Bakanlığı, 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'ni güncelledi. Güncellemede, aşı sonrası için önemli bir karar verildi.

Buna göre aşılama sonrası, daha önce laboratuvarda doğrulanmış COVID-19 enfeksiyonu geçiren veya iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, hastalık başlangıcı veya aşılama sonrası üç ay içindeki riskli temaslarında (Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar hariç) karantina gerekmeyecek. Ancak bakım evinde çalışmak veya yaşlı aile üyelerine bakmak gibi mesleki faaliyetleri riskli gruplarla yakın ilişki gerektirenler ile Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar ile temaslı olanlara, Sağlık Bakanlığı kurallarına göre karantina uygulanacak.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Varank'tan önemli açıklamalar
Bakan Varank'tan önemli açıklamalar
FETÖ'de 30 milyon dolarlık kavga
FETÖ'de 30 milyon dolarlık kavga
MİT'e nasıl sızdılar? Alçak plan ifşa oldu
MİT'e nasıl sızdılar? Alçak plan ifşa oldu
Sağlık Bakanlığından flaş 'karantina' kararı
Sağlık Bakanlığından flaş 'karantina' kararı
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor!
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor!
Küfürbaz trol savcı çıktı!
Küfürbaz trol savcı çıktı!
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
Millet İttifakı yamalı bohçaya döndü! Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi takip ediyor... Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'den A Haber'e özel açıklamalar...
Millet İttifakı yamalı bohçaya döndü! Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi takip ediyor... Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'den A Haber'e özel açıklamalar...
Sağlık Bakanı Koca kritik verileri duyurdu
Sağlık Bakanı Koca kritik verileri duyurdu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mısır mesajı: Mısır halkı bizimle ters düşmez
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mısır mesajı: Mısır halkı bizimle ters düşmez
HDP'den İyi Parti'ye çağrı
HDP'den İyi Parti'ye çağrı
Daha Fazla Video Göster