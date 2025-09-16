16 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları 'Rayiç bedel' cezaları yolda! Gayrimenkul satışları mercek altında
’Rayiç bedel’ cezaları yolda! Gayrimenkul satışları mercek altında

'Rayiç bedel' cezaları yolda! Gayrimenkul satışları mercek altında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2025 15:39
Gayrimenkul satışlarında, gerçek değerinin altında gösterilen rayiç bedeller için kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Son 5 yılda gerçekleşen satışlar tek tek mercek altına alınırken, şimdiye kadar 200 bin kişiye tebligat gönderildi. Tespit edilen kişilerin, satışın gerçek değeri ile kağıt üzerinde gösterilen bedel arasındaki farkı ödemeleri gerekiyor. Aksi halde cezai yaptırımlar uygulanacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
’Rayiç bedel’ cezaları yolda! Gayrimenkul satışları mercek altında
’Rayiç bedel’ cezaları yolda!
'Rayiç bedel' cezaları yolda!
TEKNOFEST İstanbul kapılarını ziyaretçilere açıyor
TEKNOFEST İstanbul kapılarını ziyaretçilere açıyor
Kenan Tekdağ’a ev hapsi!
Kenan Tekdağ'a ev hapsi!
Adıyaman, asrın felaketinin ardından büyük oranda ayağa kalktı
“Adıyaman, asrın felaketinin ardından büyük oranda ayağa kalktı”
ABD’den Pasifik’te gerilimi artıracak adım!
ABD'den Pasifik’te gerilimi artıracak adım!
Şikayet eden de yargılanan da CHP koridorunda
"Şikayet eden de yargılanan da CHP koridorunda"
Netanyahu Hitler’in sonunu yaşayacak
"Netanyahu Hitler’in sonunu yaşayacak"
Gazze’de yaralanan çocukların acı feryadı
Gazze’de yaralanan çocukların acı feryadı
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda yeni gelişme!
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda yeni gelişme!
Can Holding soruşturmasında 5 tutuklama 1 ev hapsi
Can Holding soruşturmasında 5 tutuklama 1 ev hapsi
CHP’nin yol haritası ne olacak?
CHP'nin yol haritası ne olacak?
Gazze’ye kara saldırısı! Uzmanlar A Haber’de
Gazze'ye kara saldırısı! Uzmanlar A Haber'de
Daha Fazla Video Göster