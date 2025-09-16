’Rayiç bedel’ cezaları yolda! Gayrimenkul satışları mercek altında

Gayrimenkul satışlarında, gerçek değerinin altında gösterilen rayiç bedeller için kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Son 5 yılda gerçekleşen satışlar tek tek mercek altına alınırken, şimdiye kadar 200 bin kişiye tebligat gönderildi. Tespit edilen kişilerin, satışın gerçek değeri ile kağıt üzerinde gösterilen bedel arasındaki farkı ödemeleri gerekiyor. Aksi halde cezai yaptırımlar uygulanacak.

