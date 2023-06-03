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Rampada kayan kamyon devrildi! Kaldırımdaki kadın yaralandı

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Giriş: 03.06.2023 11:57
İstanbul Bayrampaşa'da rampadan kayarak kaldırıma çıkan kamyon bir kadına çarparak devrildi. Kazada kadın yaralanırken, araç şoförü ise gözaltına alındı.
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