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Ramazan'ın kalbi Kadir Gecesi! Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılmalı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.04.2024 18:21
Kadir Gecesi bu gece idrak edilecek. Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılmalı, hangi dualar okunmalı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve konuğu olan Hatay Müftüsü Mevlüt Topçu detayları anlattı. İşte detaylar…
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