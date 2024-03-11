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Ramazan’ın ilk iftarına hazırlıklar! A Haber ekibi yurt genelinde ki hazırlıkları görüntüledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 18:23
Tüm yurtta ramazanın ilk gününde ilk iftar heyecanı ve hazırlıkları sürüyor. A Haber ekibinden Sinan Yılmaz Diyarbakır’da, Merve Pekmez Ankara’dan iftar hazırlıklarını görüntüledi.
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Ramazan’ın ilk iftarına hazırlıklar!
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