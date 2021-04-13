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Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Okullar kapanacak mı? Seyahat yasağı gelecek mi? Türkiye'nin gözü bu toplantıda

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Giriş: 13.04.2021 09:11
Güncelleme:13.04.2021 09:12
Son dakika haberine göre; Artan koronavirüs vakaları sonrası gözler bu akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak kabine toplantısına çevrildi. Koronavirüsle mücadelede Ramazan ayı boyunca yeni tedbirler mi alınacak yoksa tam kapanma olacak mı? Vatandaşların merak ettiği sorulara toplantı sonrası Başkan Erdoğan cevap verecek. İşte masadaki konular.
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Ramazan'da tam kapanma olacak mı?
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