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Ramazan’da kafe ve restoranlar nasıl çalışacak?

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Giriş: 13.04.2021 09:14
Güncelleme:13.04.2021 09:17
Ramazan ayının gelişiyle merak edilen "Ramazan ayı boyunca yeme-içme yerleri masada müşteri kabul edecek mi?" sorusunun yanıtı belli oldu. İçişleri Bakanlığı, "Ramazan'da yeme-içme yerleri sadece paket servis yapacak" açıklamasında bulundu. Bu yerlere girişte müşterilerin HES kodu gösterme zorunluluğu da devam edecek.
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