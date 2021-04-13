Ramazan’da kafe ve restoranlar nasıl çalışacak?

Ramazan ayının gelişiyle merak edilen "Ramazan ayı boyunca yeme-içme yerleri masada müşteri kabul edecek mi?" sorusunun yanıtı belli oldu. İçişleri Bakanlığı, "Ramazan'da yeme-içme yerleri sadece paket servis yapacak" açıklamasında bulundu. Bu yerlere girişte müşterilerin HES kodu gösterme zorunluluğu da devam edecek.

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