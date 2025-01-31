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Ramazan’da gıda fiyatlarına sıkı denetim! Gıda katkı maddelerine yeni yasaklar

Ramazan’da gıda fiyatlarına sıkı denetim! Gıda katkı maddelerine yeni yasaklar

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.01.2025 09:22
Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan'da gıda fiyatlarının 3 bakanlık ile sıkı takip edileceğini duyurdu. Bakan Yumaklı, "Ticaret Bakanlığı ile bir toplantı yaptık. Bütün perakendecileri bir araya getirdik. Bu Ramazan'da maliyet ve vatandaşa satış fiyatı arasındaki makasın açılmasına izin verilmemesini talimatlandırdık. Bu Ramazan ayında da fiyatlardaki dalgalanmayı ve fırsatçılığı Gıda Komitesini oluşturan 3 bakanlık olarak ciddi bir şekilde takip edeceğiz. İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği, zincir marketlerde kırmızı et ile ilgili fiyat sabitleme kararı aldı.” dedi.
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Ramazan’da gıda fiyatlarına sıkı denetim! Gıda katkı maddelerine yeni yasaklar
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