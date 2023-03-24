Ramazan'da denetimler arttı! Deprem bölgesinde bine yakın uzmanla gıda denetimi yapılıyor

Ramazan ayı ile birlikte yurdun dört bir yanında denetimler başladı. Deprem bölgesinde de bine yakın uzman gıda denetimi yapıyor. Kahramanmaraş'tan A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.

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