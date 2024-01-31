Ramazan Pişkin'in Başkan Erdoğan hakkındaki konuşması sosyal medyada gündem oldu!

Katledilen Ramazan Pişkin'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı o konuşma sosyal medyada gündem oldu. Pişkin yaptığı konuşmada, "Tayyipçi değilim. Tayyip Kürtlere birçok haklar getirdi, siz Kürtleri katledenle kardeş oldunuz. " ifadelerine yer verdi.

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