01 Şubat 2024, Perşembe
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"Ramazan Hoca"nın katil zanlısı yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin İstanbul Fatih’te dün uğradığı bıçaklı saldırıda maalesef hayatını kaybetmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca’nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır." ifadelerini kullandı.