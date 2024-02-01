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"Ramazan Hoca"nın katil zanlısı yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 14:33
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin İstanbul Fatih’te dün uğradığı bıçaklı saldırıda maalesef hayatını kaybetmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca’nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır." ifadelerini kullandı.
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Ramazan Hocanın katil zanlısı yakalandı
"Ramazan Hoca"nın katil zanlısı yakalandı
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