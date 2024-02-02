02 Şubat 2024, Cuma
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Ramazan Hoca cinayetinde yeni detaylar! 24 yaşındaki zanlının Ramazan Hoca'yı tanıdığı öğrenildi
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, Fatih'te bıçaklı saldırıda öldürülmüştü. Katil zanlısı polisin başarılı operasyonuyla Beyoğlu'nda yakalandı. Soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.