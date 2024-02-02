02 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ramazan Hoca cinayetinde yeni detaylar! 24 yaşındaki zanlının Ramazan Hoca'yı tanıdığı öğrenildi

Ramazan Hoca cinayetinde yeni detaylar! 24 yaşındaki zanlının Ramazan Hoca'yı tanıdığı öğrenildi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2024 10:50
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, Fatih'te bıçaklı saldırıda öldürülmüştü. Katil zanlısı polisin başarılı operasyonuyla Beyoğlu'nda yakalandı. Soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MOSSAD’ın casusluk çetesi çökertildi
MOSSAD'ın casusluk çetesi çökertildi
4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Enver Aysever Ankara’da gözaltına alındı
Enver Aysever Ankara'da gözaltına alındı
ABD’den iadesi sağlanan eserler
ABD’den iadesi sağlanan eserler
Bölgede yaşadıklarını anlatırken...
Bölgede yaşadıklarını anlatırken...
6 Şubat depremlerinin 1. yılı!
6 Şubat depremlerinin 1. yılı!
Ramazan Hoca cinayetinde yeni detaylar
Ramazan Hoca cinayetinde yeni detaylar
MİT ve Emniyet’ten MOSSAD’a operasyon
MİT ve Emniyet'ten MOSSAD'a operasyon
Kılıçdaroğlu Özel’i yalanladı
Kılıçdaroğlu Özel'i yalanladı
Alper Gazeravcı ne zaman dönecek?
Alper Gazeravcı ne zaman dönecek?
Filistinlileri canlı kalkan yaptı!
Filistinlileri canlı kalkan yaptı!
Teröristler neden Kayseri’ye gitti?
Teröristler neden Kayseri'ye gitti?
Daha Fazla Video Göster