Ramazan Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Ramazan bayramı dolayısıyla otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Başkentray ve Marmaray seferleri de ücretsiz yapılacak.