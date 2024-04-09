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Ramazan ayında 104 bin gıda denetimi yapıldı! 45 milyon TL idari para cezası kesildi

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 09.04.2024 15:05
Son dakika haberleri… Ramazan ayında yüz binden fazla gıda denetimi gerçekleştirildi. Uygunsuz bin 22 ürün için 45 milyon lira idari para cezası kesildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Mücahit Saraçlı anlattı.
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