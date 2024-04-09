Ramazan ayında 104 bin gıda denetimi yapıldı! 45 milyon TL idari para cezası kesildi

Son dakika haberleri… Ramazan ayında yüz binden fazla gıda denetimi gerçekleştirildi. Uygunsuz bin 22 ürün için 45 milyon lira idari para cezası kesildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Mücahit Saraçlı anlattı.

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