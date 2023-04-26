Rakamlarla Türkiye! Sağlık alanında atılan dev adımlar

AK Parti iktidarı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile Türkiye'nin son yirmi yılında asırlık değişimler yaşandı. A Haber’de o değişimleri unutmamak hatırlatmak adına özel bir çalışma hazırladı. Sağlık alanında 20 yılda tarihi adımlara imza atıldı…

Türkiye nereden nereye geldi? A Haber'de bu soruya cevap alacak yeni bir çalışma başlattı. Ülkemizde sağlık alanında neler yapıldı? 20 yılda atılan tarihi adımlar neler? İşte tüm detaylar...