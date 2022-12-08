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Putin'in Suriye temsilcisi Türkiye'ye geliyor

A Haber
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Giriş: 08.12.2022 09:20
Putin'in Suriye temsilcisi ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'de. Rus heyetinin çantasında hangi dosyalar var? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.
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