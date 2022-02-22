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Putin’in bundan sonraki planı ne? Türkiye Ukrayna – Rusya krizinin neresinde?

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Giriş: 22.02.2022 08:53
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da ayrıklçı bölgeler olan Donetsk ve Luhansk'ı tanıdı. Peki Putin'in bundan sonraki planı ne? Gerilim Türkiye'yi nasıl etkiler? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Hakkı Caşın ve A News Genel Yayın Yönetmeni Orhan Sali bu sorulara yanıt aradı.
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