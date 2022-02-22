22 Şubat 2022, Salı
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Putin’in bundan sonraki planı ne? Türkiye Ukrayna – Rusya krizinin neresinde?
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da ayrıklçı bölgeler olan Donetsk ve Luhansk'ı tanıdı. Peki Putin'in bundan sonraki planı ne? Gerilim Türkiye'yi nasıl etkiler? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Hakkı Caşın ve A News Genel Yayın Yönetmeni Orhan Sali bu sorulara yanıt aradı.