Putin’e yakın bir CEO daha hayatını kaybetti! Yamaha Müzik CEO’su Moskova’da ölü bulundu

Rusya bu haberi konuşuyor. Yamaha Müzik CEO'su Jun Aoki Moskova'da ölü bulundu. Aoki, Rus lider Putin'e yakınlığıyla biliniyordu. Ukrayna savaşı başladığından bu yana hayatını kaybeden üst düzey 53'üncü isim oldu.

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