Putin’den Ukrayna’da paskalya ateşkesi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya nedeniyle Ukrayna'da ateşkes ilan etti. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, 19 Nisan saat 18.00’den 21 Nisan gece yarısına kadar tüm askeri operasyonlar durdurulacak. “Ukrayna’nın ateşkese uyacağını varsayıyoruz” denilen açıklamada, Rus askerlerinin olası ihlallere karşı hazırlıklı olacağı vurgulandı. Putin ise “Bu süreç, Ukrayna’nın barışçıl çözüme ne kadar hazır olduğunu gösterecek” dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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