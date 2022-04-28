28 Nisan 2022, Perşembe
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Putin'den Başkan Erdoğan'a takas teşekkürü
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı. Rus pilot ile ABD’li deniz piyadesinin takası Türkiye’de olması sebebiyle Putin, Başkan Erdoğan’a teşekkür etti.