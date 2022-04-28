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Putin'den Başkan Erdoğan'a takas teşekkürü

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Giriş: 28.04.2022 13:52
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı. Rus pilot ile ABD’li deniz piyadesinin takası Türkiye’de olması sebebiyle Putin, Başkan Erdoğan’a teşekkür etti.
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Başkan Erdoğan’a takas teşekkürü
Başkan Erdoğan'a takas teşekkürü
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