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Putin'den Başkan Erdoğan'a Karabağ telefonu! Moskova'daki üçlü zirve konusunda bilgilendirdi

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Giriş: 13.01.2021 16:22
Güncelleme:13.01.2021 16:27
Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da Dağlık Karabağ konusunda yapılan üçlü toplantıyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirdi. Erdoğan-Putin görüşmesinde, zirvenin sonuçlarından birinin Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilişkilerini normalleştirme niyetinin teyidi olduğu vurgulandı. Başkan Erdoğan, Putin'le görüşmesinde Karabağ’da Azerbaycanlılar ve Ermenilerin birlikte yaşamasını sağlayacak şartları oluşturmak istediklerini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede Putin, Erdoğan'ı Moskova'da Dağlık Karabağ konusunda yapılan üçlü toplantıyla ilgili bilgilendirdiği bildirildi.

MOSKOVA'DA KARABAĞ ZİRVESİ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'daki çatışmadan bu yana ilk kez 12 Ocak 2021'de bir araya geldi.

Tarafları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya getirdi.




Üçlü zirve, Moskova'da, Kremlin Sarayı'nda gerçekleşti. Aliyev ve Paşinyan'ın zirvede el sıkışmaması dikkatlerden kaçmadı.

Üç liderin görüşmesi yaklaşık dört saat sürdü.

Aliyev, Paşinyan ve Putin, görüşmenin sonunda kameraların karşısına geçti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Bölgede ekonomik bağlantıların inşa edilmesi ve altyapı ile ilgili projelerin geliştirilmesi konusundaki adımlara ilişkin ortak bildiri imzaladık." demişti.

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