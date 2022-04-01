Putin-Zelenski görüşmesi olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Mutabakatın getirisi liderler bazında ele alınacak" şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Zelenski'nin olumlu tavrı var. Sayın Putin'in de daha önce olumlu yaklaşımı vardı" ifadelerine de yer verdi. Peki Putin zelenski görüşmesi gerçekleşebilirmi? Konuyu A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ile Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ile canlı yayında detaylandırdık.