Putin ve Zelenskiy görüşecek mi?

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna müzakereleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini açıkladı. Kremlin'den de yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün telefonda görüşeceği belirtildi. Dünyanın merakla beklediği görüşmenin saati belli oldu. Kuleba, “Türkiye böyle bir görüşmeyi organize ederse seviniriz” açıklamasında bulundu.

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