Putin ve Zelenski İstanbul'da görüşür mü? Türkiye Rusya-Ukrayna barışı için diplomasi trafiğini sürdürüyor

Türkiye, Ukrayna barışı için diplomasi çabalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Ramazan Bayramı öncesi Ukrayna'da Zelenski ile görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da hafta içinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. Gelişmeleri Ankara'dan A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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