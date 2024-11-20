Putin nükleer silah kullanacak mı?

Rusya’nın olası nükleer yanıtı Avrupa’yı korkutuyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Fırat Demirkol, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Fırat Demirkol A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın olası nükleer yanıtı Avrupa'yı korkutuyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Fırat Demirkol, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Fırat Demirkol A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"ABD'de seçim dönemine bakıldığı zaman savaşı bitireceğini söylüyordu. Biden yönetiminin Ukrayna'ya yaptığı mali destekleri Trump'ın eleştirmesi halkta karşılık buldu. Biden yönetimi giderayak pimi çekilmiş bombayı ortaya bıraktı. Bu durum Trump yönetimini zora sokacak bir hamle. Ukrayna yönetimi ABD füzelerini kullandı ve Zelenskiy kullanmaya devam edeceğini söylüyor.



Aslında Putin bu saldırıya karşı biraz daha itidalli yaklaştı. Nükleer silah kullanmaktan bahsetti ancak bunu isteseydi zaten yapardı. Burada doktrinin açıklanması bütün dünyaya ilan edilmesi Ukrayna'nın daha fazla kışkırtılmasının önüne geçmek içindi. Rusya burada bir mesaj verdi. Rusya'nın içerisinde Putin'in nükleer silah kullanmasını engelleyecek bir güç yok.



Son dönemde ABD yönetiminin Ukrayna'da el attırmasının yani verdiği silahların gücünü yükseltmesi söz konusu. Bu da Rusya üzerinde bir baskı yaratıyor. ABD, İngiltere ve Fransa tarafından verilen füzelerin menzillerine bakıldığı zaman ABD'nin füzeleri farklı bir konumda. Daha hızlı hareket ediyor ve tahrip gücü daha fazla. Bunlar şu anda Moskova'yı tehdit etmiyor ama ilerleyen dönemde buraya gidecek füzelerde verilebilir. ABD bu işi nereye kadar götürür? Burada Rusya'da bir tedirginlik de var. Füzelerin verilmesi ve kullanılması Trump'ın elini zayıflatan bir durum.



Trump çok farklı bir karakter. Şu an itibarıyla attığı diplomasi adımları da vardır. Rusya'nın doğrudan bir tepki vermek yerine bir doktirin ile yanıt vermesinin arkasında da bu olabilir. ABD yönetimi Trump tarafından devir alına kadar bölge biraz daha hareketlenecek. ABD'nin yardımları kesmesinden sonra AB bunu tek başına karşılayamaz. Aslında ABD'ye bir mesaj var ama bunu tek başına sürdüremezler.



Avrupa'daki ülkelere askeri anlamda Rusya ile baş edecek durumda değiller. ABD, NATO bütçesi için AB ülkelerinin elini cebine atması gerektiğini ifade ediyor. Ukrayna geçilirse AB ile sınır oluyor. Yani Avrupa'nın güvenlik sınırı Ukrayna'da başlıyor. Zaten Ukrayna'ya verilen desteğin altında bu yatıyor."