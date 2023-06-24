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"Putin kaçtı" iddiası! O ülkeye...

A Haber
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Giriş: 24.06.2023 15:36
Son dakika haberi... Rusya sokaklarında son durum ne? Rusya'da neler yaşanıyor? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Rusya'dan son gelişmeleri aktardı. Sosyal medyada Putin başka bir ülkeye kaçtığının iddia edildiğini belirtti. İşte Rusya'da yaşananlar...
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Putin kaçtı iddiası! O ülkeye...
"Putin kaçtı" iddiası! O ülkeye...
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