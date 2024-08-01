02 Ağustos 2024, Cuma
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Putin bizzat karşıladı!
ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonunun ardından ülkelerine dönen kişilerin kimlikleri merak ediliyor. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin ülkesine dönenleri bizzat karşıladı.