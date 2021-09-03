03 Eylül 2021, Cuma
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Pusat zırhlı araç görev için gün sayıyor! Pusat en üst düzey koruma seviyesine sahip
Yerlilik oranı en yüksek askeri zırhlı araç olan "Pusat" görev için gün sayıyor. Birçok testi başarıyla geçen ve testleri süren Pusat, NATO standartlarında en üst düzey koruma seviyesine sahip. Envantere girmesinin ardından Mehmetçik’in gücüne güç katacak olan zırhlı aracın ihracatı da gündemde. İşte Pusat'ın özellikleri...